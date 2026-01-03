Stanislas Wawrinka débute de la plus belle des manières sa dernière saison sur le circuit !

Après un combat de 3 heures et 20 minutes, le Suisse de 40 ans est venu à bout d’Arthur Rinderknech (29e mondial) et a ainsi offert la victoire à son pays face à la France en phase de groupes de la United Cup : 5–7, 7–6(5), 7–6(5).

En vali­dant une 23e année consé­cu­tive sur le circuit avec au moins une victoire, Stan The Man égale la longé­vité de Rafael Nadal. Seuls Jimmy Connors, Roger Federer et Richard Gasquet on fait mieux.

40 year old Stan Wawrinka wins a tour‐level match for a 23rd different season. Ties Rafael Nadal.



Seasons with wins at the Open Era :



Connors, 25

Federer, 24

Gasquet, 24

Nadal, 23

Wawrinka, 23

Djokovic, 22 pic.twitter.com/WxlLdD2Xow — José Morgado (@josemorgado) January 3, 2026

Le triple lauréat en Grand Chelem ne compte pas faire de la figu­ra­tion en 2026.