Stanislas Wawrinka débute de la plus belle des manières sa dernière saison sur le circuit !
Après un combat de 3 heures et 20 minutes, le Suisse de 40 ans est venu à bout d’Arthur Rinderknech (29e mondial) et a ainsi offert la victoire à son pays face à la France en phase de groupes de la United Cup : 5–7, 7–6(5), 7–6(5).
En validant une 23e année consécutive sur le circuit avec au moins une victoire, Stan The Man égale la longévité de Rafael Nadal. Seuls Jimmy Connors, Roger Federer et Richard Gasquet on fait mieux.
40 year old Stan Wawrinka wins a tour‐level match for a 23rd different season. Ties Rafael Nadal.— José Morgado (@josemorgado) January 3, 2026
Seasons with wins at the Open Era :
Connors, 25
Federer, 24
Gasquet, 24
Nadal, 23
Wawrinka, 23
Djokovic, 22 pic.twitter.com/WxlLdD2Xow
Le triple lauréat en Grand Chelem ne compte pas faire de la figuration en 2026.
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 09:59