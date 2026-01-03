AccueilATPWawrinka envoie un message et égale Nadal !
Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Stanislas Wawrinka débute de la plus belle des manières sa dernière saison sur le circuit !

Après un combat de 3 heures et 20 minutes, le Suisse de 40 ans est venu à bout d’Arthur Rinderknech (29e mondial) et a ainsi offert la victoire à son pays face à la France en phase de groupes de la United Cup : 5–7, 7–6(5), 7–6(5).

En vali­dant une 23e année consé­cu­tive sur le circuit avec au moins une victoire, Stan The Man égale la longé­vité de Rafael Nadal. Seuls Jimmy Connors, Roger Federer et Richard Gasquet on fait mieux. 

Le triple lauréat en Grand Chelem ne compte pas faire de la figu­ra­tion en 2026. 

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 09:59

