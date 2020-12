À moins de trois semaines du début de la saison 2021, la plupart des joueurs ont déjà effectué leur préparation physique et ont déjà attaqué les entraînements sur le court. C’est le cas de Stan Wawrinka et de Fabio Fognini qui se sont entraînés ensemble ce samedi. Et visiblement, le sourire était à l’ordre du jour.