Adversaires il y a encore quelques semaines en huitèmes de finale de l’US Open où le plus jeune l’avait emporté, Stan Wawrinka et Daniil Medvdev s’entraînent ensemble du côté de Monte-Carlo. Les deux hommes sont déjà à fond dans la saison prochaine où l’un et l’autre auront des objectifs très élevés.