Battu les armes à la main contre Flavio Cobolli (6−4, 6–7, 7–6) en United Cup après être venu à bout d’Arthur Rinderknech la veille (5−7, 7–6, 7–6), Stanislas Wawrinka réalise un début de saison intéressant.
Et pour son ultime année sur le circuit, le Suisse de 40 ans, 156e mondial, espère bien participer une dernière fois à l’Open d’Australie, où il a triomphé en 2014.
« Je prends les choses semaine après semaine. Je suis très reconnaissant envers tous les tournois qui m’offrent la possibilité d’y participer. Je serai également à Auckland, mais pour le moment, je n’ai pas reçu d’invitation pour l’Open d’Australie 2026. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 10:55