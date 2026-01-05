Battu les armes à la main contre Flavio Cobolli (6−4, 6–7, 7–6) en United Cup après être venu à bout d’Arthur Rinderknech la veille (5−7, 7–6, 7–6), Stanislas Wawrinka réalise un début de saison intéressant.

Et pour son ultime année sur le circuit, le Suisse de 40 ans, 156e mondial, espère bien parti­ciper une dernière fois à l’Open d’Australie, où il a triomphé en 2014.

« Je prends les choses semaine après semaine. Je suis très recon­nais­sant envers tous les tour­nois qui m’offrent la possi­bi­lité d’y parti­ciper. Je serai égale­ment à Auckland, mais pour le moment, je n’ai pas reçu d’in­vi­ta­tion pour l’Open d’Australie 2026. »