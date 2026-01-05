AccueilATPWawrinka fait passer un message : "Pour le moment, je n'ai pas...
ATP

Wawrinka fait passer un message : « Pour le moment, je n’ai pas reçu d’invitation »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

208

Battu les armes à la main contre Flavio Cobolli (6−4, 6–7, 7–6) en United Cup après être venu à bout d’Arthur Rinderknech la veille (5−7, 7–6, 7–6), Stanislas Wawrinka réalise un début de saison intéressant. 

Et pour son ultime année sur le circuit, le Suisse de 40 ans, 156e mondial, espère bien parti­ciper une dernière fois à l’Open d’Australie, où il a triomphé en 2014. 

« Je prends les choses semaine après semaine. Je suis très recon­nais­sant envers tous les tour­nois qui m’offrent la possi­bi­lité d’y parti­ciper. Je serai égale­ment à Auckland, mais pour le moment, je n’ai pas reçu d’in­vi­ta­tion pour l’Open d’Australie 2026. »

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 10:55

Article précédent
La poignée de main la plus impro­bable de l’his­toire entre Opelka et Sweeny
Article suivant
La grosse colère de Zverev dès son deuxième match de l’année

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.