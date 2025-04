Auteur d’une immense carrière, Stan Wawrinka est parvenu à remporter trois titres du Grand Chelem à l’ère du « Big 3 », un véri­table exploit. À 40 prin­temps, l’heure de raccro­cher n’est pour­tant pas encore venue.

Dans un long entre­tien accordé à Eurosport, le Suisse est revenu sur la diffi­culté de se remo­bi­liser après un titre en Majeur, mais aussi sur la compa­raison avec Andy Murray. Si les deux joueurs partagent le même nombre de titres en Grand Chelem, les simi­li­tudes s’ar­rêtent ici pour le cham­pion de Roland‐Garros 2015.

« Ceux qui connaissent le tennis savent qu’il n’y a aucune compa­raison possible. Ok, on a le même nombre de titres du Grand Chelem. Mais je crois qu’il a 8 finales en plus, il doit avoir 14 Masters 1000 ou quelque chose comme ça, 45 tour­nois gagnés, numéro 1 mondial, il a été top 3 pendant 10 ans, 12 ans… Il n’y a aucune compa­raison possible, vrai­ment. Ce n’est pas pour me mettre plus bas, c’est juste la réalité. Ça ne veut pas dire que je me mets en dessous, quand je l’ai affronté, je pensais toujours que je pouvais le battre. Mais on ne juge pas une carrière sur ça ».