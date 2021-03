Stan Wawrinka va devoir rester quelque temps hors des courts. Opéré du pied gauche ce jeudi, le Suisse est d’ores et déjà forfait pour les tour­nois de Marbella, Monte‐Carlo et Belgrade. Une absence qui fait les « affaires » de Richard Gasquet qui entrera direc­te­ment dans le tableau prin­cipal du Masters 1000 moné­gasque. Le Vaudois ne sera pas non plus de la partie à Belgrade, du 19 au 25 avril prochain, pour le plateau XXL concocté par Novak Djokovic.

S’il n’est pas rétabli pour Madrid (du 2 au 9 mai) voire Rome (du 9 au 16 mai), Stan pour­rait, pour­quoi pas, venir à Lyon du 16 au 22 mai afin de préparer un tournoi de Roland Garros qui lui tient parti­cu­liè­re­ment à cœur.

Monte Carlo update :

OUT : Wawrinka

IN : Gasquet

Next : Kyrgios — Entry List Updates (@EntryLists) March 25, 2021