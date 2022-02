Absent du circuit depuis près d’un an à cause d’une bles­sure au pied, Stanislas Wawrinka a observé en tant que spec­ta­teur et passionné de tennis le 21e sacre en Grand Chelem de Rafael Nadal. Au cours du dernier podcast « Air Open » de L’Equipe, le vain­queur de Roland‐Garros 2015 a analysé avec admi­ra­tion à la perfor­mance de l’Espagnol, qu’il était soulagé de voir triompher.

« Quoi qu’il arrive, on ne peut pas comparer Nadal à d’autres joueurs de tennis. Toute sa carrière, il est chaque fois revenu de bles­sures plus ou moins grosses, de trois ou quatre ou six mois d’ab­sence. C’est presque dans sa routine Qu’il le refasse à cet âge et à ce niveau‐là, c’est excep­tionnel mais comme toute sa carrière. Parfois, on a l’im­pres­sion que le tennis est écrit quand on voit ce genre d’his­toire. J’en parlais avant l’Open d’Australie avec mon coach et il me disait : ‘Tu verras, Nadal va gagner’ parce qu’il a des doutes mais c’est un cham­pion (…) Bien sûr que si on juge que le court‐terme, que ce qu’il a fait l’année dernière avec sa bles­sure, et qu’on enlève le nom Nadal, on va tous dire que c’est pas possible. (…) Mais heureu­se­ment que Nadal a gagné l’Open d’Australie parce que ça a amené les gens à de nouveau concrè­te­ment du tennis », a estimé Stan The Man dont le retour approche à grands pas.