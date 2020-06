Stan the Man a répondu aux questions du Daily Mail. S’il est revenu logiquement sur sa victoire à Roland-Garros face à Novak Djokovic en 2015, il a aussi évoqué la situation actuelle et les conséquences que pouvaient avoir cette trêve liée au Covid-19 : « La saison sur terre aura lieu en septembre, tout comme Roland-Garros. Concernant l’US Open, il y a encore une vraie inconnue. Avant cette pandémie, je pensais que Novak était en position de force en raison de la façon dont il était revenu et avait retrouvé une forme incroyable. Il est donc possible que ce sera peut-être plus difficile pour lui à cause de cette longue pause. Il pourrait y avoir des résultats moins prévisibles. Le tennis allait très bien avant cette crise sanitaire. Peut-Être qu’il va y avoir une redistribution des cartes, que certains petits tournois vont être en difficulté, que certains sponsors vont faire moins d’investissement. Ce sera à nous de nous adapter. »