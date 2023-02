Auteur d’une sortie remar­quée sur le tennis fran­çais, Stanislas Wawrinka a égale­ment donné son avis sur le sulfu­reux débat du GOAT lors de son passage dans le « Super Moscato Show » sur RMC. Et selon ses dires, le Lausannois était persuadé depuis un moment que Novak Djokovic dépas­se­rait Rafael Nadal et Roger Federer en termes de statis­tiques et de records.

« Allons‑y sur le GOAT, je n’ai pas de problème à dire les choses et à dire ce que je pense. Tout dépend de ce que l’on recherche dans cette liste, tout simple­ment. Déjà je pense que c’est diffi­cile de parler d’athlètes qui sont encore en train de jouer. C’est toujours mieux de faire une liste quand les joueurs ont arrêté et ont fini leur carrière. Bien sûr que, si on parle de résul­tats purs et de victoires pures, Novak sera devant les deux autres. J’en suis convaincu depuis des années et à mon avis c’est ce qu’il va se passer. Ils ont cette chance et cette malchance d’avoir été dans la même géné­ra­tion et en même temps et ils ont marqué l’histoire du tennis d’une façon diffé­rente les trois », a répondu le triple lauréat en Grand Chelem, opposé à Richard Gasquet ce mercredi en huitièmes de finale à Marseille.