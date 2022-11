Invité de l’émis­sion en Aparté sur Canal Plus ce jeudi, Stan Wawrinka est revenu sur le rôle essen­tiel joué par Roger Federer dans sa carrière.

« Quand je suis arrivé, Roger était déjà au top prati­que­ment du tennis. Il m’a pris un peu comme un grand frère. Il m’a aidé, on s’est énor­mé­ment entraîné ensemble. J’ai eu la chance de pouvoir beau­coup le côtoyer, en entraî­ne­ment, en tournoi. En Coupe Davis, on a partagé énor­mé­ment de choses. Après, c’est devenu un ami tout simple­ment. On était un peu au même niveau, pas de carrière, mais de compor­te­ment, d’entraide. Je lui dois énor­mé­ment dans ma carrière. »