Alors que la déci­sion de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polé­mique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le Suisse avait réagi avec énor­mé­ment de classe.

S’il avait accepté la situa­tion, le vain­queur du tournoi en 2016 a fina­le­ment reçu une wild card de la part du Grand Chelem new‐yorkais après le forfait de Patrick Kypson. L’Américain, 116e mondial et initia­le­ment invité, a dû se retirer en raison d’une blessure.

« Je suis extrê­me­ment heureux d’ac­cepter cette wild card pour l’US Open 2026 et j’ai hâte de jouer à nouveau devant les fans new‐yorkais », a réagi Stan the Man sur le site de l’US Open.

Three‐time Grand Slam and 2016 US Open men’s singles cham­pion Stan Wawrinka will receive a singles main draw wild card into the 2026 US Open.



Patrick Kypson, previously awarded a main draw wild card, with­drew with an injury. pic.twitter.com/OzGGEUpEZm — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Une belle issue pour Wawrinka, qui pourra donc bien disputer une dernière fois l’US Open (30 août au 13 septembre). L’histoire se termine fina­le­ment de la plus belle des manières !