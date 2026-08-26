Alors que la décision de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polémique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le Suisse avait réagi avec énormément de classe.
S’il avait accepté la situation, le vainqueur du tournoi en 2016 a finalement reçu une wild card de la part du Grand Chelem new‐yorkais après le forfait de Patrick Kypson. L’Américain, 116e mondial et initialement invité, a dû se retirer en raison d’une blessure.
« Je suis extrêmement heureux d’accepter cette wild card pour l’US Open 2026 et j’ai hâte de jouer à nouveau devant les fans new‐yorkais », a réagi Stan the Man sur le site de l’US Open.
Three‐time Grand Slam and 2016 US Open men’s singles champion Stan Wawrinka will receive a singles main draw wild card into the 2026 US Open.— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Patrick Kypson, previously awarded a main draw wild card, withdrew with an injury. pic.twitter.com/OzGGEUpEZm
Une belle issue pour Wawrinka, qui pourra donc bien disputer une dernière fois l’US Open (30 août au 13 septembre). L’histoire se termine finalement de la plus belle des manières !
Publié le mercredi 26 août 2026 à 18:16