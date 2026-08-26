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Wawrinka fina­le­ment invité, incroyable retour­ne­ment de situation !

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Us Open 2023 -

Alors que la déci­sion de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polé­mique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le Suisse avait réagi avec énor­mé­ment de classe.

S’il avait accepté la situa­tion, le vain­queur du tournoi en 2016 a fina­le­ment reçu une wild card de la part du Grand Chelem new‐yorkais après le forfait de Patrick Kypson. L’Américain, 116e mondial et initia­le­ment invité, a dû se retirer en raison d’une blessure.

« Je suis extrê­me­ment heureux d’ac­cepter cette wild card pour l’US Open 2026 et j’ai hâte de jouer à nouveau devant les fans new‐yorkais », a réagi Stan the Man sur le site de l’US Open.

Une belle issue pour Wawrinka, qui pourra donc bien disputer une dernière fois l’US Open (30 août au 13 septembre). L’histoire se termine fina­le­ment de la plus belle des manières !

Publié le mercredi 26 août 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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