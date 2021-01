Le Suisse a contrac­té le Covid‐19 pen­dant les fêtes de Noël. Mais Stan vient juste de la dévoi­ler aux médias. Cette période a eu for­cé­ment des consé­quences sur sa pré­pa­ra­tion d’au­tant qu’il a été très tou­ché phy­si­que­ment : « En fait, je suis deve­nu posi­tif à Noël. J’ai donc dû res­ter plus de dix jours à la mai­son. Et la véri­té est que j’ai com­plè­te­ment per­du tout le tra­vail que j’a­vais fait pen­dant toute la sai­son morte. Les pre­miers jours, je me sen­tais vrai­ment mal. En fait, dans mon cas, chaque jour, j’é­tais plus fati­gué. Cette période d’i­so­le­ment à la mai­son a été dif­fi­cile à accep­ter. Maintenant, je vais mieux. Ici à Melbourne, j’a­vais une belle salle, une grande salle. J’ai donc pu m’en­traî­ner tous les jours, sor­tir pen­dant cinq heures. La pré­pa­ra­tion s’est donc bien passée »