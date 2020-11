Vainqueur du Britannique Daniel Evans au premier tour du Masters 1000 de Paris, Stan Wawrinka est revenu en conférence de presse sur sa forme physique actuelle et sur sa probable fin de carrière alors qu’il aura 36 ans le 28 mars prochain.

« Je pense que ma forme physique est plutôt bonne. Je joue bien. J’ai encore besoin de travailler dur sur de nombreux compartiments du jeu, mais ce sera le dernier tournoi de l’année ; j’espère me pousser au encore un peu et en profiter au maximum. J’arrive vers la fin de ma carrière, mais j’espère quand même finir en beauté, une dernière fois, me pousser jusqu’à la limite, faire les sacrifices qu’il faut faire pour être au sommet et c’est ce que je vais essayer de tenter de faire, même à la fin de la saison, et nous verrons bien pour l’année prochaine ».