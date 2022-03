Le journal l’Equipe est allé à la rencontre de Stanislas Wawrinka pour une très belle et longue inter­view. Le Suisse aborde tous les sujets, l’as­cen­sion de Medvedev, le rôle du Big Three et bien sûr son retour à la compé­ti­tion qu’il espère à Monte‐Carlo.

Concernant sa moti­va­tion et le but de sa carrière, Stan The Man est très clair sur ses inten­tions : « Je n’ai pas encore fait tout ce que je voulais faire dans le tennis. Je ne me voyais pas arrêter sur une bles­sure. Avant l’arrêt, je pensais être à un suffi­sam­ment bon niveau pour me faire encore plaisir sur le circuit. Je reviens pour terminer ma carrière, mais ça ne veut pas forcé­ment dire dans les six mois. Je ne me prépare pas juste pour revenir cette année et dire au revoir en même temps. L’envie, c’est de retrouver les émotions. J’ai encore cette flamme en moi qui fait que j’aime le tennis, que j’aime y jouer, que j’aime m’en­traîner, que j’aime la dureté »