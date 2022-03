Bien que battu pour son retour, Stan The Man sait vrai­ment pour­quoi il a fait des efforts pour revenir sur le circuit. Son discours est simple et confirme bien qu’il reste un joueur à part comme il l’a explique à nos confrères du Matin. Ce qui le motive c’est la passion du tennis.

« J’aime ce jeu et les émotions qu’il procure. Nous sommes des privi­lé­giés de faire ce métier et j’ai encore envie de le faire sur une petite période de ma vie, tout simple­ment. Je n’avais pas envie de finir en étant blessé et reste convaincu que j’ai encore de belles choses à faire, des gros résul­tats. C’est pour cela que je me bats depuis un an et que je vais conti­nuer à me battre ces prochaines semaines »