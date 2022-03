« Stan The Man » est de retour sur le circuit cette semaine au chal­lenger de Marbella en Espagne. Il s’est donc logi­que­ment confié chez nos confrères helvé­tiques du quoti­dien suisse le Matin.

« Je suis lucide, je sais où j’en suis. Maintenant, je ne rentre pas sur un terrain en me disant ‘si je perds, ce n’est pas grave’. Je viens pour gagner. À l’entraînement, je suis là pour faire de bonnes choses. Si ça ne se passe pas bien, je ne me dis pas que ce n’est pas grave. J’essaie de forcer le destin. Mardi (ndlr : contre le Suédois Elias Ymer, 131e), je vais entrer pour gagner. Mais si je perds et que mon niveau est correct, ce ne sera pas une catas­trophe ou la fin du monde comme si j’étais au top de ma forme. Je suis lucide. Je sais que cela risque de prendre du temps pour arriver là où je veux être » a expliqué le joueur suisse dont le retour est une sacrée bonne nouvelle pour le circuit vu son charisme, son jeu et son palmarès.

On rappelle que Dominic Thiem fait aussi son retour dans ce chal­lenger espagnol.