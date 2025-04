« Je ne crois plus en un sport propre », avait lâché Stanislas Wawrinka après l’an­nonce la suspen­sion de Jannik Sinner suite à un accord avec l’Agence mondiale anti­do­page (AMA).

Lors de sa grande inter­view accordée à Eurosport, le triple lauréat en Grand Chelem a une nouvelle fois critiqué la gestion de l’af­faire Sinner.

« Ce que je trouve regret­table dans cette affaire ? La façon dont c’est géré, la façon dont c’est commu­niqué, la façon dont on n’est pas mis au courant dès le début. On l’a aussi vu avec le cas Swiatek, qui a été suspendue tout d’un coup trois semaines sans que personne soit au courant. Ça enlève énor­mé­ment de crédi­bi­lité. Nous l’avons vu dans plusieurs cas ces dernières années. Certains ont été suspendus pendant deux ans parce qu’ils avaient oublié de commu­ni­quer leur adresse. Cette affaire a été traitée d’une manière qui, à mon avis, fait du mal au tennis car, en fin de compte, on se demande quelle bataille on essaie de gagner. On se demande si l’on recherche vrai­ment les joueurs dont le test est positif ou est‐ce que à la fin, c’est à celui qui aura le meilleur avocat qui pourra s’en sortir le mieux possible. »