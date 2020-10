Stanislas Wawrinka semble être un super ami. Daniel Altmaier, deuxième plus grand espoir du tennis allemand derrière Alexander Zverev, le confirme. Lorsqu’il a rencontré de grandes difficultés, le Lausannois était là pour lui.

« C’est un copain important qui m’a aidé à traverser des moments difficiles. Je l’ai rencontré au tournoi de Genève. Dès lors, nous étions en contact et je suis resté une semaine pour m’entraîner. Puis son équipe m’a contacté et c’est ainsi que je me suis retrouvé là-bas. Stan a joué un rôle énorme dans ma blessure car à travers lui, j’ai rencontré les bonnes personnes pour m’aider. Je n’oublierai jamais ça de ma vie. J’ai eu une déchirure au tendon en 2017. Cela a duré quatre mois. Puis j’ai eu un accident sur un court dur. Je suis resté coincé et ma hanche s’est tordue. J’ai joué avec un déséquilibre, qui a commencé à me causer des problèmes abdominaux. L’épaule et la hanche sollicitent désormais les muscles. Stan m’a emmené voir des médecins expérimentés dans le tennis. J’avais besoin de comprendre ce qui arrivait à mon corps et pas seulement de me laisser traiter. Je sais maintenant pourquoi mon corps réagit dans une certaine situation », a déclaré Altmaier dans une interview accordée à Bild.

Une belle preuve d’amitié de la part de Stan.