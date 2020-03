Invité de RTS ce lundi, Stan Wawrinka a répondu à des questions concernant sa « nouvelle vie ». Déjà très actif sur les réseaux sociaux, le Suisse a donné quelques conseils pour rester en forme et accepter cette situation très spéciale : « Il est important de rester chez soi. L’important, c’est la santé. Actuellement, le tennis n’est pas important. Mais je mesure la chance qui est la mienne de pouvoir, grâce à ma carrière, bien vivre et être à la maison. Avec quelques amis sur le circuit, on parle de la situation. On sait que cela va durer longtemps et le plus difficile est de ne pas savoir quand est-ce que cela va reprendre. Alors j’essaie de me maintenir en forme, de me maintenir physiquement. »