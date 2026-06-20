Récemment de passage sur le podcast First&Red, Stan Wawrinka, retraité en fin de saison, a abordé de nombreux sujets liés à sa carrière et la récente actualité du circuit.
Notamment interrogé sur la fronde de certains joueurs contre les tournois du Grand Chelem concernant la redistribution des bénéfices, le Suisse a d’abord botté en touche avant d’évoquer un problème encore plus important à ses yeux.
« Je ne suis pas impliqué ; je n’étais pas au courant, peut‐être parce que je prends ma retraite à la fin de l’année, peut‐être parce que je ne suis pas assez bon, alors je lis la presse comme tout le monde ; je me tiens au courant de ce qui se passe ! Je pense que c’est un sujet important ; le tennis est une structure complexe ; c’est un système complexe entre les tournois du Grand Chelem, l’ITF, l’ATP et la WTA, donc c’est difficile de vraiment mettre tout le monde d’accord et de trouver une solution qui soit bonne pour le tennis en général. Chacun veut sa part du gâteau, je dirais. Et il en va de même pour les joueurs : le top 10 n’a pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes que le 100e mondial. Je pense que ce sujet existait déjà il y a 20 ans, et même avant mon arrivée », a déclaré Stan Wawrinka avant de poursuivre. « Je pense qu’à l’heure actuelle, le tennis a un problème plus important lié au calendrier. Parmi la jeune génération, il y a beaucoup de joueurs blessés dans le top 20 et le top 30, et je pense que le calendrier est trop chargé, trop complexe et trop compliqué. Il oblige les joueurs à disputer presque tous les tournois. Le plus important sera de résoudre ce problème. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 14:14