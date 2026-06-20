Récemment de passage sur le podcast First&Red, Stan Wawrinka, retraité en fin de saison, a abordé de nombreux sujets liés à sa carrière et la récente actua­lité du circuit.

Notamment inter­rogé sur la fronde de certains joueurs contre les tour­nois du Grand Chelem concer­nant la redis­tri­bu­tion des béné­fices, le Suisse a d’abord botté en touche avant d’évo­quer un problème encore plus impor­tant à ses yeux.

« Je ne suis pas impliqué ; je n’étais pas au courant, peut‐être parce que je prends ma retraite à la fin de l’année, peut‐être parce que je ne suis pas assez bon, alors je lis la presse comme tout le monde ; je me tiens au courant de ce qui se passe ! Je pense que c’est un sujet impor­tant ; le tennis est une struc­ture complexe ; c’est un système complexe entre les tour­nois du Grand Chelem, l’ITF, l’ATP et la WTA, donc c’est diffi­cile de vrai­ment mettre tout le monde d’accord et de trouver une solu­tion qui soit bonne pour le tennis en général. Chacun veut sa part du gâteau, je dirais. Et il en va de même pour les joueurs : le top 10 n’a pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes que le 100e mondial. Je pense que ce sujet exis­tait déjà il y a 20 ans, et même avant mon arrivée », a déclaré Stan Wawrinka avant de pour­suivre. « Je pense qu’à l’heure actuelle, le tennis a un problème plus impor­tant lié au calen­drier. Parmi la jeune géné­ra­tion, il y a beau­coup de joueurs blessés dans le top 20 et le top 30, et je pense que le calen­drier est trop chargé, trop complexe et trop compliqué. Il oblige les joueurs à disputer presque tous les tour­nois. Le plus impor­tant sera de résoudre ce problème. »