Stan Wawrinka était l’invité de l’émission AntiVirus sur la chaîne suisse RTS. Le Vaudois a fait part de son envie de retrouver le chemin du circuit : « La compétition me manque, les émotions de la compétition me manquent et les fans me manquent aussi. Tout le process pour arriver au top à un match ou une demie ou une finale me manque. Vu les difficultés dans le monde actuel, j’ai profité de pouvoir rester un peu à la maison et passer du temps avec ma fille. »

Le Suisse est aussi revenu sur ses contenus proposés sur les réseaux sociaux et notamment les célèbres lives Instagram avec Benoit Paire : « J’aime la vie. J’ai essayé de divertir par rapport à ma vie, aux fans que j’ai et d’apporter une autre vision de ce que je faisais. J’ai la chance d’avoir des amis sur le Tour comme Benoit (Paire). On sait que quand on se parle, on le fait honnêtement et cela a permis aux gens de découvrir nos personnalités un peu différentes. On est honnête dans ce qu’on dit et ce qu’on fait (…) J’ai toujours aimé montrer des choses différentes, les fans nous voient jouer, ils savent pas ce que l’on fait en dehors, on a pu prendre un peu de recul et donner une autre facette. »