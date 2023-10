Pendant combien de temps, Stan Wawrinka va‐t‐il encore arpenter les courts de tennis ?

C’est une ques­tion perti­nente puisque le Suisse est âgé de 38 ans et il semble marquer le coup physi­que­ment en cette fin d’année après une saison assez dense où il est revenu dans le Top 50.

Stan the Man a expliqué au Matin comment il parve­nait à trouver de l’énergie pour continuer.

« Je ne fixe pas mes objec­tifs de cette façon. Quand on planifie des prépa­ra­tions, des blocs de travail, on le fait sur plusieurs années car c’est comme ça que j’ai toujours fonc­tionné. À mon âge, il y a plusieurs para­mètres qui entrent en jeu. Tant que je me sens motivé et que tout se passe bien comme cette année, j’ai envie de conti­nuer. Maintenant, il faut savoir que ça demande énor­mé­ment d’efforts, plus que dans le passé, plus que ce que vous pouvez voir. Ce sont des sacri­fices quoti­diens, qui sont compensés par l’amour que je reçois partout où je joue. Reste à savoir jusqu’à quand je pour­rais tenir. »

Logiquement Stan sera au Moselle Open qui a changé de date et qui aura lieu après le tournoi de Bercy.