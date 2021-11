Stanislas Wawrinka nous manque et le Suisse se languit aussi de sa vie de joueur du tour. Son absence devient pesante et il s’est d’ailleurs exprimé derniè­re­ment à ce sujet.

« Il y a beau­coup de choses que vous ne savez pas sur les athlètes. A propos de ce qu’ils vivent. Vous ne voyez que les bons côtés des choses. Mais c’est diffi­cile pour beau­coup d’entre nous, dont moi. La vie sur la tournée est quelque chose de très spécial, et vous l’avez choisie à un jeune âge. Je veux vrai­ment revenir, revenir aux émotions que le tennis me procure, au stade, aux fans. Cette vie me manque terriblement. »

On rappelle que le dernier match offi­ciel de Stan The Man a eu lieu en mars à Doha où il avait été dominé par Lloyd Harris.