Stan Wawrinka revient de loin et il le sait.

Opéré à deux reprises du pied en début d’année 2021, le Suisse s’est confié sur cette période très longue et compli­quée par le biais d’une lettre ouverte écrite sur l’ex­cellent site The Players’s Tribune. Le Suisse évoque notam­ment son goût de l’ef­fort qu’il cultive depuis qu’il est enfant.

« Alors vous commencez à réflé­chir. Vous passez en revue votre carrière à la recherche de moti­va­tion. Vous devez faire face à tous ces faits incon­for­tables, et chacun d’eux vous amène à vous poser une ques­tion. Est‐ce que cela a un sens pour moi de conti­nuer ? Vous ne pouvez toujours pas marcher. Quand pourrai‐je courir à nouveau ? Vous savez que vous ne serez jamais aussi bon qu’a­vant. Cela a‑t‐il un sens pour moi de conti­nuer ? Tu sais combien de sang, de sueur et de larmes il te faudra pour revenir. Est‐ce vrai­ment ce que je veux ? Mon plus grand talent, je pense, a toujours été que j’aime travailler dur. Même enfant, j’ai­mais l’épui­se­ment physique et mental. Bien sûr, j’aime frapper un ace ou frapper un coup gagnant sur la ligne. Mais il y a aussi quelque chose de beau dans le fait de repousser ses limites. »