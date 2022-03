Dans son inter­view accordée à L’Equipe pour annoncer son retour prévu à Monte‐Carlo, après plus d’un an sans jouer, Stanislas Wawrinka a comparé son cas à celui d’Andy Murray. Ce dernier, vain­queur de trois tour­nois du Grand Chelem comme le Suisse, a lui aussi repoussé ses limites et tirer sur la corde pour bous­culer les trois géants : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« On vieillit tous ! On a tous joué pendant quinze à vingt ans. On a tous plus joué que ce qu’on imagi­nait quand on a commencé. Les bles­sures arrivent plus faci­le­ment. Del Potro, je le mets à part, parce qu’il a été touché rapi­de­ment et pendant long­temps. Andy et moi, on a dû telle­ment pousser notre corps à la limite qu’au bout d’un moment, des choses lâchent. Les bles­sures, c’est le pire pour un sportif, mais j’ai encore cette croyance que je peux jouer un ou deux ans. Je suis super positif par rapport à ma situa­tion », a assuré Stan The Man.