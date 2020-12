Alors qu’il aura 36 ans le 28 mars prochain, Stan Wawrinka n’est pas encore prêt à poser les raquettes. Le Suisse a passé une bonne partie de sa pré-saison aux côtés de son célèbre préparateur physique, Pierre Paganini, et il semble dans une très grande forme à en juger son compte Instagram. Récemment, l’actuel 18e mondial a été questionné lorsque ce fameux moment arrivera « J’espère y arriver aussi facilement que possible, mais je sais que ce sera difficile. Et même si j’arrive vers la fin, je pense que j’ai encore quelques bonnes années devant moi et je veux toujours pousser la machine », a lancé un « Stan The Man » plus que jamais d’attaque pour une nouvelle saison au plus haut niveau.