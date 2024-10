Demi‐finaliste à Stockholm, battu avec les honneurs en 8ème de finale chez lui à Bale par Shelton, Stan the Man finit la saison avec beau­coup de notes posi­tives. 149ème lundi, il se pour­rait qu’il puisse encore parti­ciper à une épreuve majeur avant que la saison ne se finisse. A moins d’un exploit, il devra quand même passer par les quali­fi­ca­tions en Australie s’il veut rentrer dans le grand tableau.

Interrogé sur son avenir, il a été très clair.

« Je ne me sens pas fatigué. Je joue à nouveau très bien au tennis, avec un niveau « moyen » qui me permet d’être compé­titif, d’avoir des occa­sions contre de très bons joueurs. Le but est de se rappro­cher du top 100 d’ici à la fin de l’année. Je veux remonter au clas­se­ment pour être en mesure de disputer l’an prochain les tour­nois que j’apprécie. Je ne parle pas de revenir dans le top‐ten, mais de gagner de bons matches. Pourquoi devrais‐je m’arrêter si je me sens bien ? J’ai une très belle vie sur le circuit. Jouer ici à Bâle est une chance énorme. Mais bien sûr, si je ne gagne pas un match pendant dix mois, il se peut que vous ne me revoyiez pas aux Swiss Indoors l’année prochaine »