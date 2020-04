Dans son entretien de ce mercredi dans L’Equipe, Stan Wawrinka a également évoqué l’idée de faire évoluer les règles du circuit pour faire évoluer le jeu, le rendre plus moderne. Le Suisse est ouvert même s’il a ses propres convictions : « Comment faire évoluer le sport ? On l’a vu avec le Masters Next Gen. L’idée était de mettre en avant la future génération et d’essayer des nouvelles règles. Un sport comme le tennis ne peut pas être changé du jour au lendemain, mais il faut être ouvert. Cette crise, comme dans beaucoup d’autres domaines, va amener pas mal de changements sur le circuit. Le coaching ? Je ne suis pas forcément pour une intervention du coach sur le terrain, mais si c’est mis en place, je le tenterai avec plaisir. Et je suis pour qu’il n’y ait pas d’avertissement quand on parle avec son box. »