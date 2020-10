En marge de sa victoire au 2ème tour à Saint Petersbourg face au Russe Donskoy, « Stan the Man » a bien voulu s’exprimer sur la victoire de Rafael Nadal, et sur la course pour devenir le meilleur joueur de tous les temps. Son avis compte forcément un peu plus que les autres puisqu’il fait partie du cerclé fermé des champions qui ont pu vaincre les 3 cadors pour soulever des trophées majeurs. « Ce que Rafael Nadal réalise jusqu’à présent à Roland-Garros est probablement l’une des plus grandes réalisations de tous les sports. La façon dont il le fait, c’est quelque chose d’incroyable. J’ai eu la chance de l’affronter à Roland-Garros, je me suis toujours fait tuer, donc je sais à quel point il est difficile de le jouer là-bas. Concernant le Big Three, il est toujours difficile de comparer. Aujourd’hui nous ne savons pas qui est le GOAT. Je pense que nous devrons attendre et voir. Mais le plus important est ailleurs, il faut surtout savourer le fait qu’ils jouent encore, j’aime les regarder, c’est indéniable et c’est précieux »