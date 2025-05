Stan The Man est en finale à Aix en Provence qui est un chal­lenger 175. I

Il affron­tera en finale le Croate Borna Coric, ce qui constitue une très belle affiche pour ce tournoi qui permet à tous les fans de se régaler puisque l’en­trée est gratuite.

Le central affi­chera donc complet ce dimanche après midi.

En cas de victoire, la première dans un tournoi depuis 21 mois, le Suisse établi­rait une forme de record puis­qu’il peut devenir dimanche le premier quadra­gé­naire de l’his­toire à remporter un Challenger, rien que ça !

📊 Les fina­listes les plus âgés sur le circuit Challenger (1978−2025) :

🇭🇷 Ivo Karlovic : 40 ans et 262 jours

🇪🇸 Feliciano Lopez : 40 ans et 48 jours

🇨🇭 Stan Wawrinka : 40 ans et 37 jours 🆕pic.twitter.com/ktDdXigQVO