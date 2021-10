Absent des courts depuis le 9 mars dernier suite à une opéra­tion au pied, Stan Wawrinka, qui était plutôt discret ces derniers temps sur la toile, a de nouveau donné de ses nouvelles et la réédu­ca­tion semble très bien se dérouler.

Visiblement, le Suisse pour­suit sa remise en forme au Camp des Loges, le centre d’en­traî­ne­ment du Paris‐Saint‐Germain, et devrait très prochai­ne­ment commu­ni­quer sur une date de retour. Désormais âgé de 36 ans, ile ne fait aucun doute que ‘Stan The Man’ manque terri­ble­ment au circuit et aux fans.