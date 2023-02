Tombeur de Zizou Bergs au 1er tour à Marseille (6−4, 6–7 6–4) et invité du « Super Moscato Show » sur RMC ce mardi, Stanislas Wawrinka a donné son avis sur le niveau actuel du tennis fran­çais. Pour rappel, le numéro 1 trico­lore, Richard Gasquet (36e), se situe au 43e rang mondial.

« C’est dommage, parce que par rapport à ce que repré­sente la France, ils méri­te­raient d’avoir des joueurs bien au‐dessus. C’est vrai qu’il y a eu un trou avec notre géné­ra­tion, où ils ont eu des joueurs excep­tion­nels comme Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gaël Monfils. Ils ont été dans le top 10. Ils n’ont pas gagné, mais ils sont allés au bout des plus grands tour­nois au monde. Actuellement, c’est vrai que c’est diffi­cile. On ne peut pas juger de l’ex­té­rieur. On ne peut pas savoir et comprendre ce qu’il se passe. Quand on a une nation comme la France qui a un Grand Chelem, autant de moyens pour pouvoir investir dans le futur du tennis et de pouvoir soutenir autant de monde, c’est triste de ne pas avoir de meilleurs joueurs », a reconnu le Suisse, triple lauréat en Grand Chelem.