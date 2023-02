Si Stan Wawrinka est sans conteste l’un des joueurs les plus sympas et les plus appré­ciés du circuit, il l’est tout autant sur la toile.

Répondant à un tweet d’une personne concer­nant son palmarès en Grand Chelem, « Parfois, je ne comprends toujours pas comment Stan Wawrinka a remporté trois tour­nois du Grand Chelem !! », le Suisse a décidé de lui répondre direc­te­ment avec subti­lité en acquies­çant, le tout avec une vraie pointe d’hu­mour. « Moi non plus », a écrit Stan The Man accom­pagné d’un émoji faisant un clin d’oeil.

Me neither 😉 — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) February 6, 2023

Pour rappel, Stan Wawrinka a qualifié ce week‐end la Suisse pour les phases finales de la Coupe Davis après un cinquième match décisif remporté face à l’Allemand Daniel Altmaier.