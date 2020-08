Stan Wawrinka a récemment confirmé son forfait pour la tournée américaine et donc pour l’US Open, mais le Suisse ne va pas chômer pour autant. Stan va participer à deux Challengers à Prague, sur terre battue. Le premier se déroulera du 17 au 23 août, et le second du 24 au 30 août. Cela explique sa préparation intensive sur terre battue. Cette semaine, il s’est entraîné à Nyon avec le Français Pierre-Hugues Herbert.

