Evidemment, à chaque tournoi où il est présent, Stan a le droit à une interview où l’on revient sur sa formidable carrière. Le Suisse joue le jeu même s’il va devoir répéter les mêmes choses très régulièrement.
Interrogé par le service de communication du tournoi de Montpellier, Stan a désigné plusieurs temps forts qui lui ont permis de devenir une « légende ».
Pour lui, le plus beau moment a été son titre à Roland‐Garros en 2015.
En revanche, le moment le plus important, celui qui lui a permis de rêver a été paradoxalement une défaite…
« Les défaites vous aident à progresser et à essayer de passer un cap quand on arrive à en tirer du positif. Pour moi, la défaite qui reste gravée dans ma mémoire et qui m’a beaucoup aidé pour la suite c’est le 8ème de finale de 2013 à l’Open d’Australie quand je m’incline 12–10 au 5ème set »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 09:20