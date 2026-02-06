Evidemment, à chaque tournoi où il est présent, Stan a le droit à une inter­view où l’on revient sur sa formi­dable carrière. Le Suisse joue le jeu même s’il va devoir répéter les mêmes choses très régulièrement.

Interrogé par le service de commu­ni­ca­tion du tournoi de Montpellier, Stan a désigné plusieurs temps forts qui lui ont permis de devenir une « légende ».

Pour lui, le plus beau moment a été son titre à Roland‐Garros en 2015.

En revanche, le moment le plus impor­tant, celui qui lui a permis de rêver a été para­doxa­le­ment une défaite…

« Les défaites vous aident à progresser et à essayer de passer un cap quand on arrive à en tirer du positif. Pour moi, la défaite qui reste gravée dans ma mémoire et qui m’a beau­coup aidé pour la suite c’est le 8ème de finale de 2013 à l’Open d’Australie quand je m’in­cline 12–10 au 5ème set »