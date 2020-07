Toujours dans l’excellent entretien de l’Illustré, Stan The Man a été interrogé sur la Coupe Davis. Stan explique qu’il se sent un peu trop vieux pour la jouer alors même qu’il adore ls compétitions par équipes : « J’adore les rencontres par équipe. Beaucoup de mes meilleurs souvenirs sont liés à la Coupe Davis. Je l’ai jouée pendant onze ans et j’ai eu un plaisir immense à chaque fois, pas seulement l’année de notre victoire. Je n’oublierai jamais ma première sélection, la demi-finale 2003 en Australie. J’étais présent comme sparring-partner pour l’équipe. J’ai aussi le souvenir d’une rencontre dans le groupe 2 à Minsk, une soirée vodka mémorable avec toute l’équipe, les physios, les présidents de club. On a vécu des trucs incroyables »

Des trucs qu’il n’est pourtant pas près de revivre à moins que : »C’est compliqué. A mon âge, je ne peux plus me permettre d’être sur tous les fronts, je dois sélectionner les tournois. La Coupe Davis dans son nouveau format ne me plaît pas du tout. Et puis sans Roger, ce n’est pas pareil. Non pas que je ne veuille pas jouer avec des gars moins bien classés, je l’ai fait pendant dix ans. Quand j’étais jeune, ce qui me faisait rêver, c’était la Coupe Davis. Aujourd’hui, tout a beaucoup changé. Après, si Roger repartait pour une saison, pourquoi pas ?