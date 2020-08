Hier, au cours d’un point presse, après s’être entraîné sur les terres battues du club de Nyon avec P2H, Stan a confirmé son forfait pour l’US Open.

Il a profité pour faire un point complet de sa situation à la télévision suisse RTS, alors qu’il s’est inscrit aux deux tournois challenger sur terre battue qui se dérouleront à Prague en Août. « J’ai été heureux de passer autant de temps à la maison auprès des miens. Heureux aussi de pouvoir me reposer. Heureux enfin de pouvoir sortir du tennis. Si je joue encore, c’est pour les émotions que l’on ressent sur le court, le stress que les matches peuvent susciter. Je suis plutôt dans l’optique d’adopter une vision à long terme. Sur trois ans. »

Sur le sujet US Open, le Suisse a avoué être préocuppé par la situation sanitaire : « Il y a la situation sanitaire qui est particulière à New York. Et l’enchaînement des tournois qui suit après l’US Open sera rude, explique-t-il. Si le tournoi de Washington avait été maintenu, on aurait eu droit à une véritable tournée. Cela aurait pu jouer sur mon choix. Et enfin, il y a toutes les incertitudes liées à la problématique de la quarantaine. Il y a encore bien des questions et des doutes quant à la tenue de l’US Open.«