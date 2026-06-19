De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka s’est de nouveau prononcé dans l’éternel débat du GOAT. Pour le Suisse, le plus grand joueur de l’his­toire reste sans contes­ta­tion possible Novak Djokovic. En revanche, lors­qu’il s’agit de dési­gner l’ad­ver­saire le plus redou­table qu’il ait affronté, son choix se porte sur Rafael Nadal à Roland‐Garros.

« En fin de compte, le meilleur joueur de l’histoire est Novak Djokovic, et de loin. Ce qu’il a accompli au fil des années est incroyable. Il a battu tous les records et continue de jouer au plus haut niveau (…) Mais l’adversaire le plus diffi­cile a été Rafael Nadal à Roland‐Garros, surtout au cinquième set. Sa carrière parle d’elle-même. L’affronter à Paris, sur terre battue, dans ces condi­tions, a été pour moi le défi le plus diffi­cile du tennis. »