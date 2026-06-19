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Wawrinka sur Federer, Djokovic et Nadal : « C’est le meilleur joueur de l’his­toire, et de loin, mais ce n’est pas l’ad­ver­saire le plus diffi­cile que j’ai affronté »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka s’est de nouveau prononcé dans l’éternel débat du GOAT. Pour le Suisse, le plus grand joueur de l’his­toire reste sans contes­ta­tion possible Novak Djokovic. En revanche, lors­qu’il s’agit de dési­gner l’ad­ver­saire le plus redou­table qu’il ait affronté, son choix se porte sur Rafael Nadal à Roland‐Garros.

« En fin de compte, le meilleur joueur de l’histoire est Novak Djokovic, et de loin. Ce qu’il a accompli au fil des années est incroyable. Il a battu tous les records et continue de jouer au plus haut niveau (…) Mais l’adversaire le plus diffi­cile a été Rafael Nadal à Roland‐Garros, surtout au cinquième set. Sa carrière parle d’elle-même. L’affronter à Paris, sur terre battue, dans ces condi­tions, a été pour moi le défi le plus diffi­cile du tennis. »

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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