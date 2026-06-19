De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka s’est de nouveau prononcé dans l’éternel débat du GOAT. Pour le Suisse, le plus grand joueur de l’histoire reste sans contestation possible Novak Djokovic. En revanche, lorsqu’il s’agit de désigner l’adversaire le plus redoutable qu’il ait affronté, son choix se porte sur Rafael Nadal à Roland‐Garros.
« En fin de compte, le meilleur joueur de l’histoire est Novak Djokovic, et de loin. Ce qu’il a accompli au fil des années est incroyable. Il a battu tous les records et continue de jouer au plus haut niveau (…) Mais l’adversaire le plus difficile a été Rafael Nadal à Roland‐Garros, surtout au cinquième set. Sa carrière parle d’elle-même. L’affronter à Paris, sur terre battue, dans ces conditions, a été pour moi le défi le plus difficile du tennis. »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 13:11