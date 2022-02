Se rappro­chant de plus en plus d’un retour à la compé­ti­tion qui devrait inter­venir lors de la saison sur terre battue, Stan Wawrinka s’est exprimé sur son compa­triote et ami Roger Federer dans le dernier podcast de L’Équipe. « Stan The Man » a notam­ment évoqué le retour sur les courts de Roger alors qu’il aura 41 ans en août prochain avec tout ce que cela implique.

« Je pense que tout simple­ment c’est impos­sible de savoir pour l’ins­tant parce que d’après ce qu’il dit, ce qu’il montre et ce qu’il fait ou ne fait pas actuel­le­ment et ces derniers mois, il est trop loin de savoir juste­ment où cela va aller. Il l’a dit, tant qu’il n’a pas recom­mencé plus inten­sé­ment la condi­tion physique, il ne sait pas. Surtout avec l’âge qu’il a et avec ce genre de grosse bles­sure, tant qu’on est pas dans le concret de l’entraînement physique et de l’en­traî­ne­ment tennis, on ne sait quand on va revenir et comment. De toute façon, à partir du moment où l’on a pas fermé le chapitre, c’est qu’il y a encore l’envie, il y a encore la flamme. Est‐ce que son niveau sera le même qu’il y a cinq ans ? Non, clai­re­ment non. Mais encore une fois, on a vu que ce n’est pas toujours une ques­tion de niveau qui fait qu’on peut avoir des résul­tats, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu dans un tournoi quel qu’il soit. Le plus impor­tant n’est pas de savoir quel niveau tu peux atteindre mais quelle est la flamme que tu as en toi pour encore faire tout ce qu’il faut pour repousser les limites. »