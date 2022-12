Vainqueur d’Alexander Bublik ce vendredi à l’oc­ca­sion de la United Cup (6−3, 7–6), Stan Wawrinka s’est ensuite présenté en confé­rence de presse pour analyser cette première victoire de la saison. Également ques­tionné sur la possi­bi­lité de gagner à nouveau un Grand Chelem comme Federer et Nadal l’ont fait après leur retour, l’ac­tuel 148e mondial a préféré tempo­riser d’au­tant qu’il aura 38 ans en mars prochain.

« Je pense qu’il est impos­sible de comparer Roger et Rafa avec le reste des joueurs, nous sommes tous diffé­rents. Dans mon cas, j’ai eu la première grosse opéra­tion en 2017 et j’étais de retour dans le top 20. Je jouais à un très haut niveau et j’en étais très heureux. Maintenant, j’ai subi une autre opéra­tion et j’ai déjà 37 ans, 38 l’année prochaine. Je ne rajeunis pas. C’est plus diffi­cile. Je pense que j’ai encore de bons résul­tats en moi, je peux gagner des tour­nois et j’es­père le faire la saison prochaine. Je ne suis pas sûr du niveau du tournoi, mais tant que j’y pren­drai plaisir, je continuerai. »