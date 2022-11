Fin de saison oblige, l’ATP vient d’an­noncer l’en­semble des nominés pour ses diffé­rents trophées de la saison.

Et concer­nant celui du come‐back de l’année, de grands noms ont été cités comme ceux de Stan Wawrinka, revenu après une bles­sure au pied, Dominic Thiem, absent 10 mois à cause de son poignet droit, et Borna Coric, indis­po­nible un an après plusieurs opéra­tions de l’épaule. Si le Chinois Yibing Wu est égale­ment nommé, il possède très peu de chance de l’emporter étant donné sa faible popu­la­rité comparé à ses rivaux.

À We Love Tennis, le sacre de Borna Coric ne fait en tout cas presque aucun doute…