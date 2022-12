Alors que le numéro 83 de We Love Tennis Magazine est désor­mais dispo­nible en ligne ainsi que dans notre réseau de distri­bu­tion, nous vous propo­sons un troi­sième extrait de notre rubrique « balle de cristal » pour la saison 2023. Et après le Grand Chelem de Novak Djokovic et le 15e Roland‐Garros de Rafael Nadal, voici les surprises du chef…

Plutôt que miser sur un Holger Rune déjà telle­ment omni­pré­sent partout que l’on en perd son latin, on préfère mettre une pièce sur du « vieux » et sur un trio de cadors.

Bien que le timing de leur come‐back ne soit pas le même, tous aspirent à retrouver les honneurs des grands courts. Stan Wawrinka et Dominic Thiem ont prouvé en fin de saison que le souffle était de retour, les frappes de balles aussi. On rajou­tera à ce duo d’experts, vain­queurs de Grand Chelem, le grand Alexander Zverev qui va entamer une nouvelle carrière, celle d’un cham­pion terrassé en plein match par une terrible bles­sure. Il faudra observer l’Allemand de près, car il n’est jamais simple de revenir parmi l’élite. Flashbacks, douleurs, contre‐performances, un retour est toujours parsemé d’embûches qu’il faut savoir anti­ciper et surtout accepter. Si Sascha a le tempé­ra­ment pour y parvenir, il faudra aussi que son corps suive, ce qui n’est pas toujours évident malgré tous les efforts et les soins. Roger Federer en sait quelque chose…