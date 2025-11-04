Interrogé sur le débat du GOAT, dans des propos relayés par le média grec SDNA après sa victoire contre Botic van de Zandschulp au premier tour de l’ATP 250 d’Athènes, Stanislas Wawrinka a clai­re­ment pris position.

« Novak a tout gagné, plus que n’im­porte qui d’autre. Il a tout gagné, il s’amé­liore chaque année, à chaque tournoi. Pour moi, c’est clair. Au final, je pense que j’ai eu de la chance de jouer à la même époque que lui, que Roger, que Rafa, qu’Andy. Ils ont été les meilleurs joueurs du monde pendant de nombreuses années. C’était toujours un grand défi, mais en tant que fan, c’était génial de les voir s’af­fronter, se battre, de voir comment Novak, qui était plus jeune, a évolué pour les affronter. C’est la beauté du sport, la beauté du tennis : chaque joueur a la possi­bi­lité de s’amé­liorer, de battre n’im­porte qui, et Novak l’a fait plus que quiconque. »