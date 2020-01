Alors qu’il effectue sa rentrée 2020 à Doha, Stan Wawrinka a accordé un entretien à La Tribune de Genève. Fidèle à lui-même, le Suisse s’y confie sans langue de bois. A la question « Au bout du compte, vous avez un palmarès exceptionnel, une fortune considérable et un corps usé. Après quoi courez-vous encore ? », sa réponse en dit long de sa personnalité et de l’adrénaline que génère une vie de champion : « Un titre. Si possible un grand titre. Pas pour le palmarès mais pour les émotions que ça procure. Un titre, c’est un peu une drogue. D’ailleurs, j’ai eu de violents « backtrips » après mes victoires en Grand Chelem, une fois que l’adrénaline est retombée et que je me suis retrouvé seul chez moi. Cela fait un vide terrible. Je sais que quand j’arrêterai la compétition, ce sera dur. Je connaîtrai d’autres émotions mais, sans vouloir vexer personne, les sensations que procure le haut niveau n’existent pas ailleurs. Les entraînements, toutes ces journées où tu te fais mal en sachant que tu prépares peut-être un grand coup, sont une drogue. Il est difficile d’arrêter. »