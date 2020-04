Dans un article de notre confrère Christopher Clarey du New York Times, Edwin Weindorfer, directeur du tournoi de Stuttgart, avait évoqué le poids que représente les droits TV dans le tennis en général. Il faudra bien retenir ces chiffres pour comprendre les différentes options que vont choisir l’ATP et la WTA. « Nous ne sommes pas comme le football où 60 à 70 % de vos revenus proviennent de la télévision ou des médias. Plus de 70 % de nos revenus dans le secteur du tennis proviennent du sponsoring, au moins dans les catégories inférieures, nous sommes donc beaucoup plus affectés par un marché du sponsoring en baisse que certaines autres disciplines. »