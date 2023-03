Après avoir déve­loppé un avis tranché sur la course au GOAT entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, Mats Wilander a égale­ment parlé sur le plateau d’Eurosport de la première place mondiale, qui ne doit à ses yeux pas être une prio­rité pour Carlos Alcaraz.

« Quand vous jouez au tennis, c’est un senti­ment merveilleux d’être numéro un, et c’est aussi une preuve de constance, parce que vous êtes numéro un grâce à votre régu­la­rité sur douze mois, et non une semaine. Mais il sera beau­coup plus impor­tant pour lui d’ob­tenir son deuxième Grand Chelem, parce que la première place est vrai­ment un ‘prix’ que nous, les médias, avons créé. Il n’est pas impor­tant d’être numéro un, deux, trois ou quatre, mais d’être parmi ces posi­tions pour l’évo­lu­tion de la carrière d’Alcaraz. »