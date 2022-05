Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de Roland‐Garros, Mats Wilander a donné une inter­view très inté­res­sante au quoti­dien espa­gnol Marca où il a, entre autres, analysé le phéno­mène Carlos Alcaraz.

« Ce n’est pas que nous l’at­ten­dions car il est vrai que Stefanos (Tsitsipas), Daniil Medvedev, qui est très diffé­rent des autres, et Alexander Zverev étaient déjà là. Nous avions un bon mélange de styles et de manières d’être. Egalement Rublev, qui est, je dirais, le Hewitt de cette géné­ra­tion. Soudain, Alcaraz est apparu, et son jeu est très diffé­rent de tous les précé­dents. Il peut faire les choses que Tsitsipas fait, comme prendre la balle très tôt, jouer de manière agres­sive ; il peut être aussi solide que Zverev ; peut‐être qu’il ne peut pas faire ce que Medvedev fait, parce que lui seul fait certaines choses….. Mais Carlos a la capa­cité de faire tomber des coups et l’at­ti­tude qui le rend diffé­rent du reste des jeunes. Je n’ai jamais vu quel­qu’un avec sa façon d’agir et sa fraî­cheur. Il est toujours dans le match, il est émotif, mais en même temps il regarde son banc avec une bonne atti­tude. Il regarde Ferrero et ils rient d’un point ou d’un tir. Il est détendu sur le court, c’est le contraire de ce que l’on peut voir chez Nadal, qui ne semble jamais être détendu et qui a la meilleure atti­tude que j’ai jamais vue. Carlos montre toutes les choses posi­tives qu’il a en lui par son langage corporel. C’est quelque chose qui est diffi­cile à apprendre, je suppose qu’il est comme ça, bien que Ferrero ait pu lui conseiller que c’est ce qu’il doit projeter devant l’ad­ver­saire. J’aime sa façon d’agir, c’est très impor­tant pour le tennis qu’il y ait un joueur qui ait l’air de s’amuser autant, qui aime tant la compé­ti­tion et qui déteste perdre. Il est comme l’exemple à suivre : je ne veux pas que tu sois comme Nadal, comme Federer ou Djokovic, je veux que tu sois comme Alcaraz parce qu’il a tout. »