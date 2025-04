Alors qu’il a toujours été dithy­ram­bique envers Carlos Alcaraz, le septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant pour Eurosport, Mats Wilander, s’est montré plutôt inquiet voire même pessi­miste pour l’Espagnol de 21 ans.

« Je pense qu’en fin de compte, Carlos Alcaraz sera assez irré­gu­lier en termes de résul­tats. Nous ne sommes pas habi­tués à voir un ancien numéro un mondial, et proba­ble­ment un futur numéro un mondial, être aussi irré­gu­lier. Il faut remonter à l’époque d’Andre Agassi, lors­qu’il gagnait des tour­nois et des Grands Chelems, puis subis­sait des défaites au premier tour, surtout lors­qu’il venait en Europe, que ce soit en salle ou sur terre battue, puis reve­nait aux États‐Unis pour gagner de grands tour­nois et rede­venir numéro un mondial. Je pense que les inco­hé­rences de Carlos Alcaraz sont là. Je ne pense pas qu’il en soit de même pour Sinner ».