Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’Open d’Australie, Mats Wilander a fait une sorte de bilan suite au deuxième sacre d’af­filée de Jannik Sinner et la prise de pouvoir confirmée de la nouvelle géné­ra­tion incarnée par l’Italien et Carlos Alcaraz.

Et pour l’an­cien cham­pion suédois, si les jeunes se mettent autant à croire au Graal, c’est surtout grâce à l’Espagnol.

« Alcaraz a commencé quelque chose en gagnant alors qu’il était si jeune. Il y a main­te­nant une convic­tion. Il était impos­sible pour des joueurs comme Marin Cilic, Grigor Dimitrov et d’autres de percer, car Roger [Federer], Rafa [Nadal] et Novak étaient trop forts. Une fois que Carlos a réussi, on a l’im­pres­sion qu’ils sont meilleurs et plus forts physi­que­ment. Nous pensions que c’était une ques­tion de physique, mais il s’avère que ce n’est peut‐être pas une ques­tion de physique – était‐ce une ques­tion de mental ? Maintenant, il s’avère que c’est ce que c’était, ils n’y croyaient pas, mais main­te­nant, ils y croient, et c’est très bien pour notre jeu. »