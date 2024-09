Interviewé par nos confrères serbes de Sportklub après l’éli­mi­na­tion de Novak Djokovic au troi­sième tour de l’US Open, Mats Wilander, après avoir fait une prédic­tion concer­nant le palmarès du Serbe, a expliqué à quel point ce dernier avait du mérite au vu de son style de jeu.

« C’est assez éton­nant qu’il ait remporté 24 titres du Grand Chelem en consi­dé­rant ce qui suit – quand il ne joue pas très bien, d’un coup ses coups semblent « normaux » par rapport aux autres. Rafa Nadal a eu cette superbe rota­tion, Roger Federer a servi et slicé, et avec Novak – s’il est un peu en déca­lage, je pense que les autres joueurs peuvent se sentir un peu à l’aise sur le terrain avec lui. C’est pour­quoi c’est encore plus incroyable qu’il soit bien meilleur que tout le monde quand il est en forme. »